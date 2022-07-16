القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسوجّه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، نداءً إلى الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة لتقديم المساعدات الممكنة للصومال ومساندتها في تجاوز أزمة الجفاف التي تشهدها أراضيها للسنة الثالثة على التوالي.جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي عادل العسومي برئيس مجلس الشعب الصومالي الشيخ آدم محمد نور، بحسب البيان الصادر عن البرلمان العربي اليوم.وأكد العسومي خلال اللقاء حرصه الدائم على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان الصومال، مشددًا على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تقديم الدعم الكامل للصومال، ودعم جهود تثبيت الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتعافي الاقتصادي في البلاد.// انتهى //11:02ت م0026