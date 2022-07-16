القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد بريطانيا الأمير ويلز الأمير تشارلز.وجرى خلال الاتصال استعراض رؤية مصر وأهدافها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف، والجهود التي تقوم بها في إطار استعداداتها لرئاسة المؤتمر، وحث كافة الدول علي تحديث إسهاماتها المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس ورفع طموح عملها المناخي بكافة مكوناته بما في ذلك الدعم والتمويل الموجه للدول النامية في مجالات خفض الانبعاثات والتكيّف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء القدرة على تحملها.// انتهى //12:08ت م0034