جدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسوقعت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي” رائدة الذكاء الاصطناعي وشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” والممكّن الرقمي الرائد ومقدّم منصة وتقنيات الذكاء الاصطناعي شركة “داتا روبوت”، اتفاقية شراكة استراتيجية وذلك لابتكار وتمكين منظومة للذكاء الاصطناعي في المملكة.وتخطّط داتا روبوت لتأسيس مقر إقليمي لها في المملكة العربية السعودية بهدف إنشاء مركز تطوير للذكاء الاصطناعي ومركز إقليمي للبحث والتطوير، وهو ما سيدعم نشر قدرات البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية لتنمية الممتلكات الفكرية المطورة محليًا والحلول المبتكرة بشكل مشترك ونشرها لبقية دول المنطقة، شاملًا تقديم الحلول التي تركز على مجالات مهمة مثل التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدائري للكربون والنفط والغاز والرعاية الصحية؛ وتطوير استراتيجية للوصول إلى السوق لتمكين توزيع الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات المدارة من المملكة إلى السوق المحلي وبقية دول المنطقة والعالم.وسيعمل أطراف الشراكة الاستراتيجية على تسريع مراحل تكيف الذكاء الاصطناعي والتحول للاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، إضافةً لبناء القدرات والمواهب السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال “جامعة داتا روبوت” وغيرها من البرامج المبتكرة، بهدف التأثير على مليون شخص أو أكثر محليًا من خلال تحسين المهارات إيجاد فرص عمل.// انتهى //12:23ت م0037