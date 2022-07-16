كما وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة ( الوزير المرافق ) ، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.ويضم الوفد الرسمي القطري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن علي آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد مبارك صالح الخليفي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري محمد بن ناصر محمد آل فهيد الهاجري، وسفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد محمد جبر آل ثاني، ومدير إدارة الشؤون الأمريكية السفير عيسى بن محمد عيسى الخميس المناعي، وسفير دولة قطر في المملكة بندر بن محمد العطية.// انتهى //12:34ت م0039