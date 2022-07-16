الطائف 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستواصل أمانة الطائف أعمالها لمواكبة التدفق السياحي المتوقع للمحافظة، من خلال أعمال النظافة وزيادة الكوادر العاملة، حيث قامت برفع أكثر من 7 آلاف طن من النفايات والمخلفات الصلبة وبقايا الهدم والبناء، كما عملت على معالجة التشوهات البصرية من خلال أكثر من 3900 عمل، شملت إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والبسطات العشوائية وطمس الكتابات ودهان الأرصفة والجدران.وعززت الأمانة من أعمالها لنظافة المواقع والبرحات والساحات المفتوحة داخل الأحياء ومحيط المتنزهات والحدائق العامة والمواقع البرية، وجرى دعم فرق النظافة بالمواقع السياحية بآليات ثقيلة وخفيفة ومعدات الكنس الآلي والعمالة والضواغط ومركبات النقل والرفع المختلفة، مع نفريغ الحاويات عدة مرات على مدار الساعة.وبينت الأمانة أن خطتها للعمل الصيفي للموسم الحالي يركز على الارتقاء بالوعي بين الزوار، والحرص على الرفع المستمر للنفايات أولاً بأول مع تسيير فرق نظافة راجلة بالمرتفعات السياحية، ومواكبة خطة العمل ببرنامج للوقاية الصحية والرش ومكافحة البؤر الحشرية.وأوضح مدير الإعلام والاتصال المؤسسي للأمانة فايز الثبيتي أن أعمال التعقيم بالمواقع السياحية مستمرة، كما أن حاويات النفايات يتم تفريغها ورشها مع المنطقة المحيطة بجميع المواقع والأحياء بالمدينة وضواحيها، مع قياس نسبة المخرجات لتعزيز طرق التعامل معها.// انتهى //12:47ت م0041