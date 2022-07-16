الخرطوم 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسالتقى وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بنائبة الأمين العام للأُمم المُتحدة و رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الدكتورة أمينة محمد، وذلك على هامش اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية الدعم الإقليمي والدولي للسودان لتوفير الأمن الغذائي للمنطقة، إضافة إلى مناقشة القضايا العالقه كبرنامج ثمرات و الذي يدعم الأُسر الفقيرة.// انتهى //13:53ت م0046