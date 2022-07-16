جدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسرصدت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التزيين النسائي خلال أيام عيد الأضحى ، 477 مخالفة بلدية, وذلك في إطار حملتها المشددة ضمن خطة موسم الحج.ونفذت الأمانة عبر برنامج إجادة 400 جولة ميدانية استهدفت صوالين الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي ، ونتج عن ذلك رصد 300 منشأة مخالفة واتخذت في حقها الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.وبينت أن أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة ، وعدم استعمال أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد ، وإهمال صيانة ونظافة وتعقيم الأجهزة والأدوات ، بالإضافة لاستخدام مواد ومستحضرات ومساحيق غير مصرح بها ، وعدم ارتداء القفازات وغطاء الرأس والزي الموحد، وغيرها من المخالفات الأخرى.وأشارت أمانة جدة إلى أن جهودها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت ، وحماية الصحة العامة ، وتحقيق رضا السكان وزائري المحافظة خلال الموسم والإجازة.// انتهى //14:27ت م0050