مسقط 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في شهر يونيو الماضي 6 نقاط مسجلاً ثاني صعود شهري له خلال العام الجاري بعد أن ارتفع 149 نقطة في مارس، وأغلق المؤشر بنهاية تداولات الشهر الماضي على 4122 نقطة مستفيداً من بعض الارتفاعات التي شهدتها عينة مؤشر الأسعار.وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعاً 57 نقطة، في حين سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات بعد أن فقد 270 نقطة وأغلق على 5759 نقطة متراجعاً بنحو 4.5 بالمئة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 15 نقطة، وهبط المؤشر الشرعي إلى 452 نقطة متراجعاً بنحو 11 نقطة.وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط تراجع قيمة التداول في شهر يونيو الماضي إلى 54.3 مليون ريال عُماني مقابل 83.1 مليون ريال عُماني في مايو مسجلة هبوطاً بنسبة 34.6 بالمائة، وسجلت قيمة التداول في يونيو أدنى مستوياتها خلال العام الجاري بعد أن شهدت في مارس أفضل معدلاتها عند 168.9 مليون ريال عُماني، كما سجلت بورصة مسقط في شهر يونيو الماضي أدنى عدد من الصفقات المنفذة التي بلغت 9234 صفقة، وكانت قد سجلت في أبريل أعلى عدد من الصفقات المنفذة حيث بلغت 16888 صفقة.// انتهى //14:28ت م0051