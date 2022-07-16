السيح 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 محددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يوم الجمعة القادم موعداً لاستقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول للعام الجامعي القادم في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب: www.rbu-admit.edu.sa .وأوضحت الجامعة أن القبول يستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 28 - 12 - 1443هـ، فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الأحد 25 - 12 - 1443هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2 - 1 - 1444هـ من خلال بوابة قبول الطالبات : https://fad.psau.edu.sa.// انتهى //15:49ت م0054