الدمام 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستنطلق الثلاثاء المقبل فعاليات ملتقى الفيديو آرت الدولي في دورته الرابعة، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام تحت شعار "تأمل الضوء.. انطلق نحو الخيال"، بمشاركة ٤٩ عملاً فنياً من ٢٣ دولة، وذلك في مقر الجمعية.يقدّم الملتقى الذي يستمر خمسة أيام، استعراضاً بصرياً لفنون الفيديو وتصورات بصرية فنية وتشكيلية معاصرة؛ وذلك لأهمية عنصرَيْ الخيال والضوء في تقديم الحركة الفنية البصرية للمفاهيم المتحرّكة داخل الفيديو، لتحوّله إلى منجز فني معاصر له تعابيره وخصوصياته الجمالية.أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي أن الدورة استقبلت ١٢٨ عملاً فنياً من ٣٤ دولة، اختارت لجنة الفرز التي ضمّت عدداً من الفنانين والنقاد والمختصين في هذا الفن والفنون المعاصرة بعد الفرز ٤٩ عملاً من ٢٣ دولة. وتعد الأعمال المختارة متناسبة مع شعار الدورة، وفيها من العمق البصري الذي يترصّد المستوى التقني والفني والجمالي والتنفيذي، كما تجمع بين الأداء والتركيب والأنميشن.وتشمل الفعاليات برامج متنوعة من حوارات ومحاضرات وندوات متخصصة في الفيديو آرت والحركة المواكبة لهذا الفن عالمياً وأبرز ما قدم من نتائج ومن إنجازات لهذا الفن الحديث في المنطقة, كما ستشمل البرامج كتاباً للأوراق البحثية أُعلِن عنه قبل أشهر ليكون كتاباً متخصصاً في الفيديو آرت.// انتهى //15:51ت م0055