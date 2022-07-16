المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسيحرص الكثير من ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في المدينة المنورة في موسم ما بعد الحج -بعد زيارتهم للمسجد النبوي والمعالم التاريخية والجوامع الكبرى- على التسوق من أسواق المدينة المنورة لشراء الهدايا لذويهم قبل عودتهم إلى بلدانهم.ويشهد عدد من الأسواق بالمدينة انتعاشاً في حركة البيع والشراء، حيث تتباين رغبات ضيوف الرحمن في الشراء الذي يشمل الذهب، والملابس الجاهزة، وسُجادة الصلاة والسُبَح، إضافة إلى الأنواع المختلفة من تمور المدينة المنورة.وأفاد عدد من الباعة وأصحاب المحال أن "السُبحَ وسُجادة الصلاة" غالباً ما تكون هي أكثر صنفين يُقبل على شرائها ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة المنورة، لما لها من رمزية تُوائم رحلتهم الإيمانية كهديا لذويهم، إضافة إلى "الثوب السعودي" الذي يُقبل عليه الحجاج كذلك.وفي جانب التمور أوضح بعض أصحاب محال التمور أن رغبة ضيوف الرحمن غالباً ما تكون في شراء "عجوة المدينة" بالإضافة إلى "الصفاوي" كالأكثر طلباً من بين أنواع التمور، إلى جانب الأنواع الأخرى، ولكنّ هذين الصنفين يُعدّان من أكثر الأنواع المطلوبة، إضافة إلى "الرُطب" الذي وافق جنيُه هذا العام وقت موسم الحج.ووثّقت عدسة "واس" جانباً من مشاهد التسوق لضيوف الرحمن بأسواق المدينة المنورة، التي تشهد انتعاشاً في حركة البيع والشراء مع وجود ضيوف الرحمن.// انتهى //15:52ت م0056