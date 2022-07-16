الخرطوم 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم السفيرة لوسي تاملين.وجرى خلال الاستقبال استعراض التعاون الثنائي بين البلدين، والتطرق إلى مستجدات الأحداث على ضوء القمة السعودية الأمريكية في جدة، والأمور محل الاهتمام المشترك، وسبل دفع الأطراف السياسية لحوار سوداني - سوداني يحقق الاستقرار في البلاد.// انتهى //16:04ت م0057