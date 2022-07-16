جدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسنفذت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢م عدداً من الأعمال الخيرية والاجتماعية ضمن مشروع سقيا الحاج والمعتمر، استفاد منها 368,860 مستفيداً.وكشف التقرير عن عدد مستفيدي برامج سقيا المقابر ومغاسل الموتى البالغ 38,880 مستفيداً. كما وصل عدد المستفيدين من سقيا المساجد 327,690 مستفيداً، و33,070 مستفيداً من برنامج سقيا الأربطة، بالإضافة إلى استفادة 1,765 عاملاً من برنامج سقيا العمال, كما بلغت تبرعات وقف سقيا الجمعية بالعاصمة المقدسة إلى 9,163,705 ريالات من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 10 ملايين ريال.وأفاد التقرير تقديم 45,000 وجبة لإفطار صائم للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام في مطار الملك عبدالعزيز ومواقف المعتمرين وبعض أحياء مكة المكرمة، بالإضافة إلى استفادة 477 منزلاً للأسر في القرى من مشروع السقيا بالصهاريج طوال العام، وارتفاع عدد الأسر المستفيدة من مشروع السقيا بجوالين المياه الصحية إلى ألف أسرة بشكل مستمر طوال العام، وكذلك 209 فرص تطوعية نتج عنها مشاركة 1665 متطوعاً ومتطوعة نفذوا خلالها 8325 ساعة تطوعية.وفي إطار مشروع السقاية والرفادة لضيوف البيت الحرام بإشراف لجنة السقاية والرفادة، يواصل مشروع سقيا الحاج أعماله للعام الحالي 1443هـ عقب نجاح مرحلة السقيا في مشعرَيْ عرفات ومزدلفة، السقيا في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف حتى نهاية ذي الحجة الجاري.وكانت الجمعية قد باشرت منذ صباح يوم 14 ذا الحجة تنفيذ مشروع سقيا مدينة الحجاج لمدة 16 يوماً حتى نهاية يوم 29 ذا الحجة، يُوَزَّع خلالها نصف مليون عبوة من ماء بارد وتُنقَل عبر 8 برادات بسعة 40 قدماً للبرادة، ويقدم 10 من الشباب السعوديين العاملين على مدار اليوم المياه على ضيوف الرحمن المغادرين لمدينة الحجاج التابعة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.// انتهى //16:08ت م0059