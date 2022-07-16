مأرب 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتقديم مساعدات إنسانية طارئة شملت 1.500 سلة غذائية تزن 160 طنًا و500 كيلو غرام بالإضافة إلى 200 خيمة و200 حقيبة إيوائية للأسر المتضررة والمنكوبة جراء السيول التي جرفت منازلهم ومخيماتهم مؤخرًا بمحافظة مأرب.ويأتي هذا التدخل السريع من المركز استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته السلطة المحلية والوحدة التنفيذية بمحافظة مأرب، وامتدادًا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب.// انتهى //16:12ت م0060