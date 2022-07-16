حجة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 447 مستفيدًا من 22 حتى 28 يونيو 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 64 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 9 حالات، وعيادة الباطنية 117 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وصُرِفت الأدوية لـ 222 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 27 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف فردان اثنان.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 78 مريضًا، ونُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات.// انتهى //16:34ت م0063