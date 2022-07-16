حجة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.358 مستفيدًا من 22 حتى 28 يونيو 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 401 مستفيد، وعيادة الباطنية 65 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 582 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 14 شخصًا، فيما راجع قسم المختبر 192 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.048 شخصًا، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 1.048 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 8 أفراد.وفي الخدمات المساندة استفاد 419 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:37ت م0065