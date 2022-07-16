إسلام آباد 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسيير قافلة إغاثية عاجلة تحمل على متنها 3.000 سلة غذائية بوزن 285 طنا لمتضرري الفيضانات في مناطق سبيلا، وخوزدار، وكويتا، وبشين، وقلعة سيف الله، وقلعة عبدالله في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 21.000 فرد.وعبّر عضو الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد إدريس محسود عن امتنانه وشكره العميق للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمها باكستان في كل الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ستسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة من موجة الفيضانات.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.// انتهى //16:59ت م0068