عام / ملكُ المملكة الأردنية الهاشمية يغادرُ جدةَ
السبت 1443/12/17 هـ الموافق 2022/07/16 م واس
جدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واس
غادرَ جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملكُ المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له جدة - اليوم- بعد المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".
وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ( الوزير المرافق )، وسفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
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18:06ت م
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