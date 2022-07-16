جدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسغادرَ جلالةُ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملكُ المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له جدة - اليوم- بعد المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ( الوزير المرافق )، وسفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.// انتهى //18:06ت م0078