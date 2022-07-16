جدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسغادر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت والوفد المرافق له جدة اليوم، بعد المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".وكان في وداعه في في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.// انتهى //18:19ت م0083