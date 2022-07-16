أبها 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسقَبَضَتْ شرطةُ محافظةِ بارق في منطقة عسير، على مواطنٍ؛ لنقله امرأتين مُخَالِفَتَيْنِ لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،وإحالة المُخَالِفَتَيْنِ إلى جهة الاختصاص، ومَنْ نَقَلَهُما إلى النيابة العامة.وأكدَ المتحدثُ الإعلاميُّ لشرطة منطقة عسير، أنَّ كلَّ من يُسَهِّلُ دخولَ مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدمُ لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعَرِّضُ نَفَسَهُ لعقوباتٍ تصلُ إلى السجن مدة (15) سنةً، وغرامةٍ مالية تصلُ إلى مليون ريالٍ، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.وأوضحَ أنَّ هذهَ الجريمةَ تُعَدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف،والمخلَّة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //18:22ت م0085