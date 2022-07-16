الرياض 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسحقق المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد فوزاً ثميناً على إيران في مستهل مشواره في البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة كأس العالم «ألمانيا - اليونان 2023» التي انطلقت أمس في العاصمة البحرينية المنامة، واستطاع الأخضر أن يعود للقاء بعد أن كان متأخراً 3-0 في الدقائق الأربع الأولى، وسط تألق لاعبه حسين فريج والحارس جهاد أبو علوة، ليتمكن من إنهاء الشـوط الأول متقدماً بفارق هدف وحيد 14-13.وفي الشوط الثاني واصل شباب الأخضر تألقهم بقيادة صانع اللعب «علي قيصر» والظهير الأيمن «مرتجى الخضراوي» بجانب الحارس جهاد أبو علوة الذي تصدى لأكثر من 8 كرات إيرانية في النصف الأول من الشوط، ليسهم مع زملائه في توسيع الفارق لصالح الأخضر عند الدقيقة 12 لثلاثة أهداف 21-18، واستمر هذا التألق حتى نهاية اللقاء لمصلحة المنتخب 32-28، فيما نال لاعب الأخضر علي قيصر المحسن جائزة أفضل لاعب في اللقاء.// انتهى //18:29ت م0087