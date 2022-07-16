الرياض 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستصدر نادي الفتح الترتيب العام لدوري الأندية للبلياردو لفئة الناشئين، بعد ختام الجولة الثانية التي أقيمت في مدينة الرياض خلال المدة من 14 إلى 16 يوليو 2022.وحل الفتح في المركز الأول في الترتيب العام للأندية الـ25 المشاركة في البطولة بعد أن حصد 120 نقطة، وجاء نادي مضر في المركز الثاني بـ90 نقطة، ونادي القادسية في المركز الثالث بـ70 نقطة، وأحد في الرابع بـ60 نقطة في الترتيب العام. وتصدر نادي الوحدة الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري الأندية للسنوكر لفئة الناشئين، بعد أن جاء في المركز الأول للأندية الـ9 المشاركة بـ120 نقطة، ونادي عكاظ في المركز الثاني بـ90 نقطة، يليه نادي الفرع في المركز الثالث بـ70 نقطة، وضمك في المركز الرابع بـ60 نقطة في الترتيب العام.وتوج وكرم اللاعبين المتميزين رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري الذي أوضح أن الجولة الثالثة والختامية لدوري الناشئين للبلياردو والسنوكر ستقام مطلع شهر سبتمبر المقبل بمدينة الرياض، وسيُتوَّج خلالها الأبطال في دوري الناشئين، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة سيقيم معسكرات داخلية للاعبي المنتخب الذين اختارتهم الأجهزة الفنية بناءً على مستوياتهم الفنية في الدوري استعدادًا للمشاركات الخارجية في المدة المقبلة.// انتهى //18:39ت م0089