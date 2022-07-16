الرياض 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسخرج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة من منافسات نهائيات البطولة الآسيوية بعد خسارته اليوم أمام نظيره الأردني بنتيجة 74-64 في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.وشهدت المدة الأولى أفضلية للمنتخب السعودي وتقدم 21-19، وفي المدة الثانية تراجع أداء الأخضر ليتفوق المنتخب الأردني الذي أنهى المدة لمصلحته 39-27، واستمرت أفضليته في المدتين الثالثة والرابعة لينتهي اللقاء بفوزه 74-64.وبتلك النتيجة، حصل المنتخب السعودي على المركز الرابع في المجموعة (A)، فيما حصل منتخب أستراليا على المركز الأول، ومنتخب الأردن على المركز الثاني، ومنتخب إندونيسيا على المركز الثالث.// انتهى //18:39ت م0090