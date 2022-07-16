القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسعقدت اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات اليوم اجتماعها الثالث عبر الاتصال المرئي بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ونائب مدير الإقليم الكشفي العربي ومدير إدارة الطرق التربوية بالمنظمة رفعت السباعي.حيث تمت مناقشة العديد من النقاط المُدرجة على جدول الأعمال والتي اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها تكليف كل عضو من أعضاء اللجنة بحصر الإنجازات الشخصية له كعضو في اللجنة وتزويد إدارة الطرق التربوية بالإقليم بنسخة منها لتوثيقها، وتكليف كل عضو بتسجيل أفضل الممارسات في مجال تنمية التدريب وتنمية القيادات وفق النموذج المتفق عليه وتزويد إدارة الطرق التربوية بنسخة من هذه الممارسات لتوثيقها وتبادلها، بالإضافة إلى دعوة أعضاء اللجنة بموافاة الإقليم الكشفي العربي بملاحظاتهم وآرائهم حول الخطة العربية الثلاثية لأعوام 2023 – 2025 في مجال تنمية القيادات، وكذلك نموذج قياس أثر تطبيق سياسة تنمية القيادات على المستوى الوطني.// انتهى //21:05ت م0098