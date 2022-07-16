القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسحقق فريق الزمالك فوزاً مهماً على مضيفه فريق غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وحافظ الزمالك بهذا الفوز على صدارة جدول الدوري برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها, تغلب فريق الإسماعيلي على ضيفه فريق فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.// انتهى //21:40ت م0099