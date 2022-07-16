الطائف 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسسلّم وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الزهراني إسطبل ماجد بن مهل وصل البقمي كأس جامعة الملك عبدالعزيز.وحقق الجواد "كحيلان الخيل" الفوز بالشوط المخصص للكأس ضمن حفل الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف 2022. وتمكن كحيلان الخيل من تحقيق الانتصار بإشراف من المدرب غيث الغيث وقيادة الخيّال عبدالعزيز اليعيش.ويأتي شوط كأس جامعة الملك عبدالعزيز ضمن الحفل السباقي الثاني عشر لسباقات موسم الطائف 2022 الذي نظمه نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، وتكون من ثمانية أشواط لجميع فئات الخيل بمختلف درجاتها للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.وكان من أبرز السباقات الشوط السابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية الذي فاز به الجواد "ان فاميلي" لإسطبل العرين بإشراف المدرب فواز الغريبان وقيادة الخيّال ريان الطويرش.// انتهى //22:09ت م0104