مكة المكرمة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسأشاد رئيس مكتب شئون الحج الروسية حزب الله أسيوف بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443 هــ ، وما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تسهيلات وخدمات أسهمت في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج.وقال أسيوف عقب لقائه العضو المنتدب لشركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا زهير خطاب شاكر :" إن عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بحجاج بيت الله الحرام لم تنحصر في المشاريع العملاقة التي تقام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، لكننا رأينا في هذا العام الكثير من الشواهد التي تؤكد ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، داعياً الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين وولي عهده الأمين، وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها، وأن يجزي كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج".وأثنى أسيوف على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة وشركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام وحجاج روسيا على وجه الخصوص، لافتا النظر إلى التعاون الكبير بين مكتب شؤون حجاج روسيا ووزارة الحج والعمرة والشركة مما كان له الأثر الكبير في تسهيل رحلة الحج أسهمت بعد توفيق الله عز وجل في نجاح متميز بكل المقاييس لأعمال الحج.ومن جانبه أشاد قنصل عام روسيا يوسف أباكروف بالجهود التي بذلت وبالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ وما وفر من تسهيلات إجرائية وتقنية وتنظيمية متميزة أسهمت جميعها ولله الحمد في تحقيق نجاح باهر لأعمال الحج وفق ما تسعى إليه قيادة هذه البلاد المباركة التي تجند نفسها ومالها وطاقاتها في خدمة وراحة ضيوف الرحمن.وقال : "إن المشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة شواهد عيان على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة". وأثنى على الخدمات التي وفرتها الشركة للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام والحجاج الروس البالغ عددهم هذا العام نحو 12500 حاج والذين وفرت لهم كافة الخدمات، داعيا الله عز وجل أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يجعل عملهما في موازين حسناتهما وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقراراها وأن يجزي كافة القائمين على خدمة وراحة الحجاج// انتهى //22:16ت م0105