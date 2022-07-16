رياضي / الرأس الأخضر يفوز على المغرب ويتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد
السبت 1443/12/17 هـ الموافق 2022/07/16 م واس
القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واس
تغلب منتخب الرأس الأخضر على نظيره المغربي (23-19) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.
وبهذه النتيجة تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى المباراة النهائية للبطولة لأول مرة في تاريخه في انتظار الفائز من مباراة مصر وتونس التي تقام اليوم.
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22:32ت م
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