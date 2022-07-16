القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستغلب منتخب الرأس الأخضر على نظيره المغربي (23-19) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.وبهذه النتيجة تأهل منتخب الرأس الأخضر إلى المباراة النهائية للبطولة لأول مرة في تاريخه في انتظار الفائز من مباراة مصر وتونس التي تقام اليوم.// انتهى //22:32ت م0106