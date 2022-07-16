لندن 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسأعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني اليوم عن حالة طوارئ وطنية بعد إصدار تحذير من درجة "أحمر"، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).ويغطي التحذير الصادر من الأرصاد الجوية البريطاني مناطق تشمل لندن ومانشستر ويورك، ومن المحتمل أن تفرض بعض القيود على خطوط السكك الحديدية، كما ستغلق بعض المدارس مبكرًا وسيتم إلغاء بعض من مواعيد المستشفيات.وإضافةً إلى تحذير مكتب الأرصاد الجوية أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أعلى مستوى من التنبيه بأربع درجات لهيئات الصحة والرعاية ، محذرة من المرض والوفاة بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.// انتهى //22:40ت م0107