بريدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستفتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم غدا بوابة القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ إلكترونياً، لخريجي دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم كلية الاتصالات، والدبلوم التقني من خارج المملكة، ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم ، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم التخصصات الصحية، ودبلوم كلية المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي، ودبلوم كليات التميز.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية متاحة حتى تاريخ 22 / 12 / 1443هـ في كل من الكلية التقنية للبنين والبنات ببريدة، بالإضافة إلى الكلية التقنية للبنين بالرس، في تخصص دعم أنظمة الشبكات، وتخصص الأمن السيبراني والبرمجيات، وتخصص قوى وآلات كهربائية، وتخصص الإدارة العامة، وتخصص المحاسبة، وتخصص تقنية ميكانيكا السيارات، مشيرا إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //23:17ت م0108