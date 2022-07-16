نيامي 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واساختتم وزيرا الخارجية والدفاع في جمهورية فرنسا كاثرين كولونا وسيباستيان لوكورنو زيارة رسمية للنيجر والتي جاءت في إطار استعداد فرنسا لإعادة نشر قوة "بارخان" في المنطقة بعد اكتمال انسحابهامن مالي.ووقعت فرنسا والنيجر خلال الزيارة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء النيجيرية، كما تبرعت فرنسا بمبلغ 20 مليون يورو دعما للنشاط التنموي في البلاد.ونقلت وكالة الأنباء النيجرية تأكيد وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن بلادها سترفع حجم مساعدتها الغذائية للنيجر بنسبة 66% خلال عام 2022 إلى 8 ملايين يورو، موضحة في مؤتمر صحفي أن هدف الزيارة هو تأكيد التزام فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات النيجرية في تقديم المساعدة للتنمية ومكافحة الإرهاب.يذكر أن الوزيرين الفرنسيين زارا القاعدة العسكرية النيجرية في منطقة أولام شمالي نيامي حيث يوجد نحو 300 جندي فرنسي مع نظرائهم من القوات المسلحة النيجرية، كما زارا قرية سيميري بالقربمن أولام ، حيث تمول فرنسا مشروعا لمكافحة سوء تغذية الأطفال.// انتهى //23:43ت م0109