رياضي / منتخب مصر يتأهل لنهائي أمم أفريقيا لكرة اليد بفوزه على تونس
الأحد 1443/12/18 هـ الموافق 2022/07/17 م واس
القاهرة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واس
تغلب منتخب مصر على منتخب تونس بنتيجة (29-27) في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة في مصر حاليًا .
وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية للبطولة، ليواجه منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل.
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