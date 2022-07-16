القاهرة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واستغلب منتخب مصر على منتخب تونس بنتيجة (29-27) في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة في مصر حاليًا .وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية للبطولة، ليواجه منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل.// انتهى //00:38ت م0003