المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ممثلة في إدارة المختبر بأخذ وتحليل عينات مياة زمزم المباركة من جميع مواقعها بالمسجد النبوي وذلك للتأكد من سلامتها وضمان وصولها بشكل آمن لزوار وقاصدي المسجد النبوي.وأوضح مدير إدارة المختبر أحمد بن عوض الحربي أنه يتم أخذ ما يقارب ( 60 ) عينة يوميا من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات، والمشربيات، والخزانات الأرضية، والناقلات، ونقاط التعبئة، ومشربيات السبيل، وبصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم من خلال 3 ورديات، ويتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي ملوثات.وأكد الحربي أن مختبر المياه يُعنى بسلامة المياه ومجهز بأعلى التقنيات الحديثة وبطاقم فني مختص يقوم بأخذ عينات مياه زمزم وتحليلها من كل المواقع بالمسجد النبوي.// انتهى //01:25ت م0004