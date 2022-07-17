جيزان 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسنفذت لجنة شؤون الأسرة بمنطقة جازان ممثلة بلجنة كبار السن بالتعاون مع قسم الرعاية الصحية المنزلية بصحة جازان اليوم زيارة لعدد من المرضى في منازلهم بمحافظة آبوعريش بعد مغادرتهم المستشفى.وأوضحت رئيسة لجنة كبار السن بجازان الدكتورة نهى الشريف أن الزيارة تاتي ضمن المبادرات والبرامج التي نفذتها اللجنة خلال جازة عيد الأضحى بهدف تفقد المرضى خاصة من كبار السن لمعايدتهم وتقديم العون لهم. وأستمعت أثناء الزيارة لملاحظات المرضى الذين يتلقون الرعاية المنزلية.وأكدت حرص اللجنة على تنفيذ مثل هذه الزيارات وغيرها من المهام والخدمات التي تجد كل التقدير ومن كبار السن، راجية العون والتوفيق للجميع.// انتهى //02:23ت م0005