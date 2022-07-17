المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واستواصل شركة الأدلاء بالمدينة المنورة تقديم خدماتها الميدانية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي بعد أدوا مناسك حج هذا العام 1443هـ بكل يسر وطمأنينة وأمن وأمان وقبل عودتهم بحول الله إلى بلادهم سالمين غانمين .وتسخر الشركة كل طاقاتها البشرية والألية لتنفيذ خطتها التشغيلية بقيادة الفريق التنفيذي لموسم الحج الاستثنائي لهذا العام بداية وصول الحجاج لمحطة الهجرة ومحطة القطار ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر مراكز الخدمة والدعم الفني وغيرها من الوحدات الموسمية، إضافة إلى الإدارات الدائمة التي تقدم الدعم اللوجستي لتقديم جل خدماتها للحجيج بجودة عالية من خلال الخطط التشغيلية والبرامج الخدمية الذي وضعتها ويستمر العمل بها حتى الـ 20 من شهر محرم القادم 1444هـ .// انتهى //08:37ت م0009