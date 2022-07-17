الخرطوم 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان قمة جدة للأمن والتنمية في ختام أعمالها أمس، ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار في السودان، واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.وأبرزت قلق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان فولكر بيرتس، من العنف بين المجتمعات والخسائر في الأرواح في إقليم النيل الأزرق السوداني المتاخم لدولة إثيوبيا.ونقلت صحف الأحد عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في السودان تضرر نحو 6250 شخصًا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في كسلا وولاية النيل الأبيض وجنوب كردفان منذ بداية موسم الأمطار في يونيو.ونشرت إعلان السلطات الصحية بالسودان، ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد إلى 33 قتيلًا و108 مصابين.وأولت صحف الخرطوم اهتمامًا بتاكيد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة أمس، على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.// انتهى //10:33ت م0011