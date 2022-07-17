إسلام آباد 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم انعقاد الانتخابات التكميلية على عشرين مقعداً في إقليم البنجاب الباكستاني، والذي يعد أكبر وأهم أقاليم البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد حملة انتخابية قوية جرت بين الحزب الحاكم وحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان.واهتمت بأنباء تسيير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة إغاثية عاجلة تحمل سلال غذائية لمساعدة متضرري الفيضانات في إقليم بلوشستان الباكستاني.وأخبرت صحف الأحد عن تنبؤ هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من إمكانية تعرض البلاد لموجة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة خلال الأسبوع الجاري.وتطرقت إلى موافقة البنك الدولي على دعم باكستان بـ 200 مليون دولار في شكل قرض لمساعدتها في تنفيذ مشاريع تنموية.وتناقلت صحف إسلام آباد متفرقات منها مخاوف انتشار جدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية، وتطبيق الصين إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطورات الوضع في سريلانكا بعد تعيين رئيس مؤقت للحكومة.// انتهى //10:45ت م0012