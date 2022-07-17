تونس 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر السلام بجدة، بفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلالهُ استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.وأخبرت الصحف عن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيّد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عودة افتتاح المعابر الحدودية بين البلدين، والتأكيد على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين والعزم المشترك للمزيد من تطويرها.ورصدت صحف الأحد الاستعدادات الجارية لعملية الاستفتاء على الدستور الجيد في تونس، يوم 25 يوليو الجاري، حيث بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بإرسال مختلف المواد الانتخابية الخاصة بالاستفتاء إلى المراكز بمختلف المحافظات في البلاد، إلى جانب بدء الحملات الانتخابية لهذا الاستحقاق الوطني.ونقلت فحوى قرار اتخذته الجزائر يقضي برفع حجم إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية بداية من الأسبوع المقبل.وتطرقت صحف تونس إلى الشأن الليبي، مشيرةً إلى سعي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى تنظيم لقاء قمة هو الثاني بين رأسي السلطة التشريعية المستشار عقيلة صالح والسلطة الاستشارية خالد المشري بعد فشل اللقاء الأول بمقر الأمم المتحدة بجنيف قبل عيد الأضحى المبارك.// انتهى //10:50ت م0014