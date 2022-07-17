القاهرة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق.وأشارت إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال أعمال القمة، ضرورة دعم قدرات الدول لمواجهة الأزمات العالمية، والالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف، مشددًا على أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش أعمال القمة، مع كلٍ من نظيره الأمريكي جوزيف بايدن، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التي تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية عنيفة على جنوب غرب ووسط قطاع غزة، دون سقوط ضحايا.وتحدثت عن قيام السلطات السودانية بفرض حظر للتجوال ليلاً في ولاية النيل الأزرق، عقب أحداث عنف راح ضحيتها 31 شخصًا في مدينة الروصيرص.وسلطت صحف القاهرة الضوء على الاجتماع الذي عقده البرلمان السريلانكي أمس، لبدء عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.// انتهى //11:00ت م0015