الكويت 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر52 نقطة، ليبلغ مستوى 92ر7412 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر134 مليون سهم عبر 7260 صفقة نقدية بقيمة 9ر32 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر28 نقطة، ليبلغ مستوى 60ر5683 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة عبر تداول 9ر79 مليون سهم من خلال 3447 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 ملايين دينار كويتي.كما صعد مؤشر السوق الأول 3ر63 نقطة، ليبلغ مستوى 20ر8248 بنسبة ارتفاع بلغت 77ر0 في المئة عبر تداول 5ر54 مليون سهم في 3813 صفقة بقيمة 19ر24 مليون دينار.// انتهى //13:16ت م0027