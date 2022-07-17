جدة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأصدرت أمانة محافظة جدة 12.286 رخصة بناء سكنية و 1.008 رخص بناء تجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2022, بنسبة بلغت 80% من إجمالي الطلبات الواردة.وكشف وكيل أمين جدة للتعمير المهندس ناصر المتعب, عن إجمالي الكروكيات التنظيمية الصادرة خلال الأشهر الستة الماضية والبالغ عددها 6.818 كروكياً تنظيمياً, بنسبة إنجاز وصلت 96% من مجموع الطلبات الواردة، مضيفاً أن الأمانة صَدرت 11.104 معاملات (تحديث سجل عقاري - وتسجيل عقاري - وتحديث صك ورقي عبر خدمة تحديث السجل العقاري)، كما جرى تنفيذ 11.174 قراراً لنزع ملكية.وبيّن وكيل الأمين أن الأمانة اعتمدت 6 مخططات حكومية وخاصة بمساحة إجمالية تجاوزت 310.242 متراً مربعاً، بالإضافة لاعتماد 12 قراراً لتخصيص أراضٍ للجهات الحكومية بمساحة إجمالية تفوق مليون متر مربع.// انتهى //13:30ت م0028