نجران 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسقدمت صحة نجران من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الولادة والأطفال بنجران الخدمات العلاجية والاستشارية لـ (50336) مراجعاً وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م.وأبانت أن قسم الطوارئ أستقبل (31974) مراجعاً فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية (18362) مراجعاً .وأضافت أن عدد حالات التنويم بلغ (4554) حالة وعدد حالات الولادة بلغ (1914) حالة كما تم إجراء (1135) عملية جراحية وإجراء (166931) فحصاً مخبرياً و(10886) فحصاً إشعاعياً فيما بلغ عدد مراجعي قسم العلاج الطبيعي (1964) مراجعاً وذلك خلال الفترة نفسها .// انتهى //13:37ت م0029