الدمام 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أيتام الشرقية "تمكين " سعود بن عبدالعزيز الأنصاري، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة .وثمّن سمو أمير المنطقة الشرقية، الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية المتخصصة في خدمة الأيتام لتمكينهم وتوفير ما يحتاجونه من خدمات.من جانبه، أكد الأنصاري حرص جمعية " تمكين " على رعاية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة للوصول إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وسعيها لتذليل الصعوبات التي تواجههم من خلال تقديم العديد من الخدمات الرعوية والتنموية وتقديم نموذج ريادي في تطوير بيئة رعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة بكافة مراحلها ودمجهم بالمجتمع وتمكينهم من الوصول لأقصى درجات الاستقرار والإسهام كسواعد بناء مميزة فاعلة في التنمية.وأشار إلى أن الجمعية تهدف إلى تحقيق الرعاية المثلي للأيتام ذوي الظروف الخاصة وتأهيل شامل للأبناء نفسياً، وأكاديمياً ومهنياً وإقامة تحالفات وشراكات مع الجهات ذات العلاقة والتنمية المستدامة لموارد الجمعية المالية والبشرية مع تطوير البيئة الحاضنة لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية للأبناء، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية للجمعيات الخيرية بشكل عام والتي ترعى الأيتام بشكل خاص .// انتهى//13:55ت م0031