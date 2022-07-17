جيزان 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان القرزوح ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام ومنسوبي ومنسوبات الإمارة، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وبادل سمو أمير جازان بالنيابة الجميع التهنئة بهذه المناسبة ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وسرعة ‏إنجاز المعاملات، والعمل المستمر على تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.//انتهى//13:56ت م0033