الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم وكلاء إمارة منطقة الرياض المساعدين ومدراء العموم والموظفين الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك .وبادلهم سموه التهنئة معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير على أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .// انتهى //14:16ت م0039