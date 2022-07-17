الرياض 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة, يتقدمهم رئيس اللجنة الأمنية مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري الذين قدموا التهنئة بعيد الأضحى المبارك.وبادلهم سموه التهنئة، معرباً لهم عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، مؤكداً سموه أهمية تضافر الجهود الأمنية في خدمة المنطقة ومواطنيها ومقيميها، منوهاً بجهود رجال الأمن.// انتهى //14:25ت م0040