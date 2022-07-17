جدة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة للهجمات الارهابية التي استهدفت محافظات في شمال جمهورية توغو على أيدي مسلحين، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وعبّر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم ولحكومة جمهورية توغو وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى.وتُجدِّد الأمانة العامة دعم وتضامن منظمة التعاون الإسلامي الكاملين مع حكومة وشعب جمهورية توغو في مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله.// انتهى //14:31ت م0041