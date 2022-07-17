تايبيه 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسسجّلت تايوان اليوم 24 ألفاً و325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها باستثناء 129، إصابة محلية كما سجّلت 73 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.وأوضح مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة أن مدينة "كاوهسينج" سجّلت 2538 حالة إصابة، تليها تايبيه التي سجّلت 2401، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل أربعة ملايين و264 ألفاً و788 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها أربعة ملايين و248 ألفاً و415 حالة إصابة محلية.وبتسجيل 73 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 8176 منذ بدء الجائحة.// انتهى //14:33ت م0042