بريدة 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمنطقة, ومنسوبي الإمارة والمواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك، بحضور الوكلاء والمسؤولين بديوان الإمارة.وهنأ سموه الجميع بهذه المناسبة، منوهاً بالجهود التي قدمتها القيادة الحكيمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وبالنجاح الباهر الذي تحقق في حج هذا العام من خلال الخدمات التي قُدمت عبر الجهات الأمنية والحكومية والأهلية بكفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ حرصاً على تهيئة جميع الإمكانات لراحة حجاج بيت الله.// انتهى //14:55ت م0043