طرابلس 18 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 17 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في العاصمة الزامبية لوساكا، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وذلك على هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.ووفق وكالة الأنباء الليبية اليوم أنه تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية، فضلاً عن ملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا .وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي للجانب الليبي، استعداد الاتحاد لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.// انتهى //15:01ت م0045